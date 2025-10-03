Dialectiques du compٔás Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Toulouse

Maël Goldwaser & Frédéric Cavallin

En partenariat avec le festival Cinespaña, un concert de Flamenco qui invite à la confrontation rythmique entre la guitare et tabla (Inde).

« S’inspirant d’une élasticité de la pulsation que l’on retrouve chez de nombreux interprètes, Maël Goldwaser élargit les compás traditionnels pour imaginer de nouveaux cycles sur lesquels il compose sa musique. Pour nourrir ses investigations il s’est tourné vers l’Orient, la musique indienne et les Tabla plus précisément. L’Inde, parfois considérée comme la terre d’origine du flamenco, offre à tout explorateur du rythme des outils d’une richesse infinie. Aux côtés de Frédéric Cavallin, il confronte la dialectique de la guitare flamenca à celle des Tabla pour trouver un point d’équilibre respectueux de chaque tradition. Cette rencontre donne lieu à une conversation musicale au cours de laquelle on passe de l’intimité de la guitare à la virtuosité des Tabla, de la rage du flamenco à la contemplation d’une arithmétique métamorphosée par le chant des percussions. Ces élans tendent vers un horizon commun : la recherche de nouvelles dialectiques du compás.

Distribution

Maël Goldwaser : Composition et guitare

Frédéric Cavallin : Arrangement et Tabla

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 66 66 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine

Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d'étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s'adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l'architecte de la ville, Jean Montariol. D'une surface de 9 000m2, c'est l'une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l'entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d'ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

