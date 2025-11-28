DIALECTIQUES DU COMPÁS (FLAMENCO) Carcassonne

DIALECTIQUES DU COMPÁS (FLAMENCO)

Dialectiques du compás Maël Goldwaser et Frédéric Cavallin.

Terme aux sens multiples, le compás désigne le phénomène rythmique en général ainsi qu’une structure du temps immuable et presque sacrée. Dans le flamenco, on sculpte le temps musical autour de cycles rythmiques qui ont chacun une dialectique ; c’est-à-dire une façon d’organiser le discours musical et de nous parler.

S’inspirant d’une élasticité de la pulsation que l’on retrouve chez de nombreux interprètes, Maël Goldwaser élargit les compás traditionnels pour imaginer de nouveaux cycles sur lesquels il compose sa musique. Pour nourrir ses investigations il s’est tourné vers l’Orient, la musique indienne et les Tabla plus précisément. L’Inde, parfois considérée comme la terre d’origine du flamenco, offre à tout explorateur du rythme des outils d’une richesse infinie. Aux côtés de Frédéric Cavallin, il confronte la dialectique de la guitare flamenca à celle des Tabla pour trouver un point d’équilibre respectueux de chaque tradition. Cette rencontre donne lieu à une conversation musicale au cours de laquelle on passe de l’intimité de la guitare à la virtuosité des Tabla, de la rage du flamenco à la contemplation d’une arithmétique métamorphosée par le chant des percussions. Ces élans tendent vers un horizon commun la recherche de nouvelles dialectiques du compás Dialectiques du compás est le titre d’un ensemble de compositions basées sur un élargissement des cycles rythmiques traditionnels du flamenco (les compases). En insérant des mesures impaires de cinq et sept temps à l’intérieur des cycles traditionnels, nous créons de nouveaux espaces dans lesquels la dialectique rythmique traditionnelle, c’est-à-dire la symbolique et fonction de chaque temps ainsi que la manière de compter, est respectée.

Carcassonne

English :

Dialectics of the compás Maël Goldwaser and Frédéric Cavallin.

A term with multiple meanings, compás designates the rhythmic phenomenon in general, as well as an immutable, almost sacred structure of time. In flamenco, musical time is sculpted around rhythmic cycles, each with its own dialectic a way of organizing musical discourse and speaking to us.

Inspired by the elasticity of pulsation found in many performers, Maël Goldwaser expands traditional compás to imagine new cycles on which to compose his music. To fuel his investigations, he turned to the East, to Indian music and the Tabla to be precise. India, sometimes regarded as the birthplace of flamenco, offers an infinite wealth of tools for rhythmic explorers. Alongside Frédéric Cavallin, he confronts the dialectics of flamenco guitar and tabla to find a balance that respects each tradition. This encounter gives rise to a musical conversation in which we move from the intimacy of the guitar to the virtuosity of the Tabla, from the rage of flamenco to the contemplation of an arithmetic metamorphosed by the song of percussion. These impulses tend towards a common horizon: the search for new dialectics of the compás. Dialectiques du compás is the title of a set of compositions based on a broadening of the traditional rhythmic cycles of flamenco (the compases). By inserting odd measures of five and seven beats into the traditional cycles, we create new spaces in which the traditional rhythmic dialectics the symbolism and function of each beat, as well as the way it is counted are respected.

German :

Dialektik des compás Maël Goldwaser und Frédéric Cavallin.

Compás ist ein vielseitiger Begriff, der sowohl das rhythmische Phänomen im Allgemeinen als auch eine unveränderliche und fast heilige Zeitstruktur bezeichnet. Im Flamenco wird die musikalische Zeit um rhythmische Zyklen herum geformt, die jeweils eine Dialektik haben, d.h. eine Art und Weise, den musikalischen Diskurs zu organisieren und zu uns zu sprechen.

Inspiriert von der Elastizität des Pulses, die man bei vielen Interpreten findet, erweitert Maël Goldwaser die traditionellen Compás, um neue Zyklen zu erfinden, auf denen er seine Musik komponiert. Für seine Untersuchungen hat er sich dem Orient zugewandt, der indischen Musik und den Tabla im Besonderen. Indien, das manchmal als das Ursprungsland des Flamenco angesehen wird, bietet jedem Rhythmusforscher Werkzeuge von unendlichem Reichtum. An der Seite von Frédéric Cavallin konfrontiert er die Dialektik der Flamencogitarre mit der der Tabla, um einen Gleichgewichtspunkt zu finden, der beide Traditionen respektiert. Diese Begegnung führt zu einer musikalischen Konversation, in deren Verlauf man von der Intimität der Gitarre zur Virtuosität der Tabla, von der Wut des Flamenco zur Kontemplation einer durch den Gesang der Perkussion verwandelten Arithmetik gelangt. Dialektik des Compás ist der Titel einer Reihe von Kompositionen, die auf einer Erweiterung der traditionellen rhythmischen Zyklen des Flamenco (den Compases) basieren. Indem wir ungerade Takte mit fünf und sieben Schlägen in die traditionellen Zyklen einfügen, schaffen wir neue Räume, in denen die traditionelle rhythmische Dialektik, d.h. die Symbolik und Funktion jedes Schlages sowie die Art der Zählung, respektiert wird.

Italiano :

Dialettica del compás Maël Goldwaser e Frédéric Cavallin.

Termine dai molteplici significati, il compás si riferisce al fenomeno del ritmo in generale, nonché a una struttura immutabile e quasi sacra del tempo. Nel flamenco, il tempo musicale è scolpito attorno a cicli ritmici, ciascuno con una propria dialettica, un modo di organizzare il discorso musicale e di parlarci.

Traendo ispirazione dall’elasticità della pulsazione che si trova in molti esecutori, Maël Goldwaser amplia il compás tradizionale per immaginare nuovi cicli su cui comporre la sua musica. Per alimentare le sue ricerche si è rivolto all’Oriente, alla musica indiana e per la precisione alle Tabla. L’India, talvolta considerata la culla del flamenco, offre un’infinita ricchezza di strumenti per ogni esploratore del ritmo. Insieme a Frédéric Cavallin, affronta la dialettica della chitarra flamenca con quella delle Tabla per trovare un punto di equilibrio che rispetti ciascuna tradizione. Da questo incontro nasce una conversazione musicale in cui si passa dall’intimità della chitarra al virtuosismo della Tabla, dalla rabbia del flamenco alla contemplazione di un’aritmetica metamorfizzata dal canto delle percussioni. Tutti questi impulsi sono diretti verso un obiettivo comune: la ricerca di nuove dialettiche nel compás. Dialectiques du compás è il titolo di una serie di composizioni basate su un ampliamento dei cicli ritmici tradizionali del flamenco (i compases). Inserendo misure dispari di cinque e sette battute nei cicli tradizionali, si creano nuovi spazi in cui viene rispettata la dialettica ritmica tradizionale, cioè il simbolismo e la funzione di ogni battuta e il modo in cui viene contata.

Espanol :

Dialéctica del compás Maël Goldwaser y Frédéric Cavallin.

Término de múltiples significados, el compás designa el fenómeno del ritmo en general, así como una estructura inmutable y casi sagrada del tiempo. En el flamenco, el tiempo musical se esculpe en torno a ciclos rítmicos, cada uno con su propia dialéctica, una forma de organizar el discurso musical y de hablarnos.

Inspirándose en la elasticidad de la pulsación de muchos intérpretes, Maël Goldwaser amplía el compás tradicional para imaginar nuevos ciclos sobre los que compone su música. Para alimentar sus investigaciones, ha recurrido a Oriente, concretamente a la música india y a la Tabla. La India, a veces considerada como la cuna del flamenco, ofrece una riqueza infinita de herramientas para cualquier explorador del ritmo. Junto a Frédéric Cavallin, confronta la dialéctica de la guitarra flamenca con la de la Tabla para encontrar un punto de equilibrio respetuoso con cada tradición. Este encuentro da lugar a una conversación musical en la que pasamos de la intimidad de la guitarra al virtuosismo de la Tabla, de la rabia del flamenco a la contemplación de una aritmética metamorfoseada por el canto de la percusión. Todos estos impulsos se dirigen hacia un objetivo común: la búsqueda de nuevas dialécticas en el compás. Dialectiques du compás es el título de una serie de composiciones basadas en una ampliación de los ciclos rítmicos tradicionales del flamenco (los compases). Al insertar compases impares de cinco y siete tiempos en los ciclos tradicionales, estamos creando nuevos espacios en los que se respeta la dialéctica rítmica tradicional, es decir, el simbolismo y la función de cada tiempo y la forma de contarlo.

