Dialogue artistique Port de plaîsance de Saint Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Dialogue artistique

Port de plaîsance de Saint Denis d’Oléron Abri de l’ancien canot de sauvetage boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition croisée de dessins et sculptures de Patrice Moline et des peintures d’Yves Lauverjat. Présentation également du dernier roman policier de Patrice Moline Ballesky Souvenirs d’Enquêtes L’Idole.

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Port de plaîsance de Saint Denis d’Oléron Abri de l’ancien canot de sauvetage boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 13 39 61 patrice.moline@sfr.fr

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English : Artistic dialogue

Exhibition of drawings and sculptures by Patrice Moline and paintings by Yves Lauverjat. Presentation of Patrice Moline?s latest detective novel: Ballesky? Souvenirs d?Enquêtes L?Idole.

L’événement Dialogue artistique Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes