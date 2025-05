Dialogue autour de la vie de Louis Delaporte – Loches, 12 juin 2025 18:30, Loches.

Avec Pierre Baptiste, directeur de la conservation et des collections du Musée Guimet, et Anne-Karen de Tournemire, autrice spécialiste de la correspondance de l’explorateur.

English :

With Pierre Baptiste, Director of Conservation and Collections at the Musée Guimet, and Anne-Karen de Tournemire, an author specializing in the explorer?s correspondence.

German :

Mit Pierre Baptiste, Direktor für Konservierung und Sammlungen des Guimet-Museums, und Anne-Karen de Tournemire, Autorin und Spezialistin für den Briefwechsel des Entdeckers.

Italiano :

Con Pierre Baptiste, direttore della conservazione e delle collezioni del Musée Guimet, e Anne-Karen de Tournemire, autrice specializzata nella corrispondenza dell’esploratore.

Espanol :

Con Pierre Baptiste, Director de Conservación y Colecciones del Museo Guimet, y Anne-Karen de Tournemire, autora especializada en la correspondencia del explorador.

