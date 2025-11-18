DIALOGUE AVEC MON JARDINIER Mende

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER

Mende

France, 2007, 1h 49min, comédie dramatique réalisée par Jean Becker avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottençon.

Dans le cadre de la semaine M’LIRE qui a pour thème Le Jardin .

Ayant atteint la cinquantaine, un peintre parisien décide de reprendre possession de la maison de sa jeunesse, et de recruter un jardinier. Un ami d’enfance se présente alors à lui… De plaisantes discussions entre un peintre parisien à succès Dupinceau et son ami d’enfance Dujardin .

Ce dernier reflète une France profonde, ses traditions, l’immobilisme, tandis que l’artiste est le symbole de la vie trépidante parisienne avec ses côtés superficiels, mondains, égoïstes.

Pourtant, chaque plan tisse un lien plus profond entre les deux hommes, la relation est si chaleureuse que le spectateur se trouve invité dans cette maison de campagne à laquelle le potager redonne une âme. Un sentiment de fraîcheur et d’authenticité se dégage de ce film qui nous montre les vraies valeurs de la vie.

