Dialogue avec… Opus Bertille Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Dialogue avec… Opus Bertille

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Une jeune, en colère contre l’injustice de la vie et du monde, se met à dialoguer avec une Présence mystérieuse et invisible. Avec émotions et humour, sont abordées des notions universelles telles que la mort, le sens de l’existence ou encore le pardon. A travers ce dialogue improbable, la Présence nous apprend ce que veut dire Être en Paix. Peut-être trouverez vous de précieuses clés pour votre propre chemin.

Spectacle de sortie de résidence. .

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 39 88 58 lesjoyeuxartisansdelumiere@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dialogue avec… Opus Bertille

L’événement Dialogue avec… Opus Bertille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I