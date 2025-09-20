Dialogue citoyen avec une institution économique Banque de France Mulhouse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Participez à un temps d’échange de 30 minutes avec la direction locale de la Banque de France, autour des missions de l’institution, de la politique monétaire et de son rôle dans la société. Un moment de dialogue ouvert au public.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, «Ensemble, dialoguons !», lancée cette année, portée par l’institution, avec un objectif clair, répondre aux questions que chacun peut se poser sur les grands enjeux économiques et financiers, afin de mieux faire connaître ses missions.

Banque de France 11 Rue de la Somme, 68052 Mulhouse Mulhouse 68100 European Collectivity of Alsace Grand Est Institution de la République indépendante de l'État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d'intérêt général au profit des acteurs publics ou privés. tramway à proximité. 15 minutes à pied de la Gare.

Journées européennes du patrimoine 2025

