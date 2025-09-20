Dialogue citoyen: Échangez avec les membres du CESE. Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental Paris

Dialogue citoyen: Échangez avec les membres du CESE. 20 et 21 septembre Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez rencontrer et échanger avec les membres du CESE et les citoyens sur les récents travaux de la 3e assemblée.

Assemblée de la société agissante

Incarnant des dizaines de millions de Françaises et de Français (artisans, chefs d’entreprises, commerçants, agriculteurs, syndicats de salariés, associations de jeunes et de défense de l’environnement, coopératives, mutualité…), les membres du CESE issus des corps intermédiaires, éclairent les pouvoirs publics en étudiant une question sociétale, en dressant un état des lieux et exprimant le ressenti des citoyens qu’ils représentent par des préconisations partagées.

L’assemblée a rendu de nombreux avis traitant du logement, de la santé, de la grande pauvreté, de la dépendance, de la formation, de la culture… Ces thématiques citoyennes sont ainsi débattues et permettent aux parlementaires d’engager un travail législatif serein et porteur de l’intérêt général.

La chambre de la participation citoyenne

Le CESE intègre de façon croissante les citoyens à ses travaux : de par les consultations citoyennes ménes sur l’orientation, la santé… la veille des pétitions ou encore les groupes de travail intégrés à ses formations de travail.

De par la réforme de l’institution, le CESE est désormais le carrefour des consultations publiques et l’institution de référence en matière de participation citoyenne.

Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental 9 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 0144436327 https://www.lecese.fr/palais-iena/visiter-le-palais-diena Le Musée permanent des Travaux Publics, devant figurer à l’origine parmi les nouveaux musées créés sur la colline de Chaillot à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937, n’est construit qu’à partir de janvier 1937. L’édifice, « un hymne au béton », est conçu par l’architecte Auguste Perret et construit par l’entreprise des frères Perret (Société des Grands Travaux en Béton Armé). Le musée, installé dans l’aile sur l’avenue d’Iéna, est inauguré le 7 mars 1939. Retardée par la guerre, la construction de la rotonde sur la place d’Iéna s’échelonne de 1939 à 1943. Elle abrite une salle de conférences de 300 places, couverte d’une double coupole, et un hall de distribution doté d’un monumental escalier suspendu en fer à cheval. L’aile sur l’avenue du Président-Wilson n’est construite qu’en 1960-1962, dessinée par l’architecte Paul Vimond, élève d’Auguste Perret. Elle est affectée à l’Union de l’Europe occidentale. Le bâtiment prévu par Perret sur l’avenue Albert-de-Mun, fermant la cour de l’ensemble, occupant l’emplacement du bâtiment du service des Phares et Balises, n’a pas été réalisé. La construction de cette aile, achevée en 1995, a été confiée à l’architecte Gilles Bouchez. Depuis 1959, l’édifice, qui a pris l’appellation de « Palais d’Iéna », est occupé par le Conseil économique et social, une assemblée consultative instituée par la Constitution de 1958. Les collections de l’ancien Musée des Travaux Publics sont actuellement remisées à la Défense. Suite à une commande de l’État, le décorateur Pierre Paulin a signé en 1987 le mobilier de la salle hypostyle, située dans l’aile Iéna. Des mosaïques dessinées par Martial Raysse sont venues récemment garnir les métopes de la rotonde. Les visites sont organisées du lundi au vendredi de 9h à 17h (selon la disponibilité des guides ou de l’activité du CESE), sauf les week-ends et jours fériés. Les visites sont gratuites, animées par une agente ou un agent, une conseillère ou un conseiller du CESE.

Échange avec les membres du CESE

