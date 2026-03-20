Dialogue de sources une promenade dans un jardin sonore Jardin-verger Conservatoire Assat
Dialogue de sources une promenade dans un jardin sonore Jardin-verger Conservatoire Assat mercredi 15 avril 2026.
Dialogue de sources une promenade dans un jardin sonore
Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Fragments d’archives, collectages et musiques oubliées se mêlent pour créer une expérience d’écoute poétique et sensible.
Pour cette rencontre autour du jardin et du potager, Hubert Lassus-Pigat se joindra Thierry Moinet en prêtant sa voix à quelques textes inspirés par la terre et les plantes. .
Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
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English : Dialogue de sources une promenade dans un jardin sonore
L’événement Dialogue de sources une promenade dans un jardin sonore Assat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay