Dialogue entre les aînées et les enfants La Semaine Bleue Bibliothèque Clérieux

Dialogue entre les aînées et les enfants La Semaine Bleue Bibliothèque Clérieux mardi 7 octobre 2025.

Dialogue entre les aînées et les enfants La Semaine Bleue

Bibliothèque 110 impasse de l’Industrie Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 16:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Clérieux vous propose un dialogue entre les aînées et les enfants avec un moment d’échange de lectures ou de contes entre générations.

.

Bibliothèque 110 impasse de l’Industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes christelle.robin319@orange.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), Clérieux’s CCAS invites you to take part in a dialogue between seniors and children, with an exchange of readings or stories between the generations.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bietet Ihnen das CCAS von Clérieux einen Dialog zwischen Seniorinnen und Kindern mit einem generationenübergreifenden Austausch von Lesungen oder Märchen an.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS di Clérieux organizza un dialogo tra anziani e bambini, con letture e racconti condivisi tra le generazioni.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), la CCAS de Clérieux organiza un diálogo entre personas mayores y niños, con lecturas e historias compartidas entre las generaciones.

L’événement Dialogue entre les aînées et les enfants La Semaine Bleue Clérieux a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme