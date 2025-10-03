Dialogue entre Orgue et Nyckelharpa rue du château d’eau Seloncourt

Dialogue entre Orgue et Nyckelharpa

rue du château d’eau Temple Seloncourt Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-03 20:15:00

« Dialogues entre orgue et nyckelharpa »

Concert avec Elise ROLLIN (orgue), et Annette Osann (nyckelharpa)

Concert original à n’en pas douter où les musiques de la renaissance, baroques et classiques se mêleront.

Elise ROLLIN, organiste et professeur au conservatoire de Belfort, sera accompagnée de Annette OSANN nyckelharpiste. Cette dernière est luthière de profession, elle fabrique elle-même des nyckelharpas (instrument à cordes frottées d’origine suédoise que l’on appelle aussi vièle à clavier). .

rue du château d’eau Temple Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com

