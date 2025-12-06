DIALOGUE POUR LA PAIX Azillanet

DIALOGUE POUR LA PAIX

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Le Couvent d’Azillanet organise une journée intitulée “Dialogue pour la paix”, centrée sur les échanges interconvictionnels et la réflexion collective autour de la paix.

Objectif Créer un espace de rencontre entre croyants, non-croyants, chercheurs de sens et acteurs du vivre-ensemble

Thématique: Dialogue interreligieux et interconvictionnel, spiritualité, engagement pour la paix

– Programme prévisionnel

Cercles de parole et témoignages

Ateliers participatifs autour de la paix, du sacré et du lien au vivant

Interventions de représentants de différentes traditions spirituelles

Temps de méditation ou de silence partagé

Repas convivial et moment festif en fin de journée

L’événement s’inscrit dans une dynamique portée par des réseaux comme *Religions pour la Paix* et des initiatives locales engagées dans le dialogue interconvictionnel. Il vise à favoriser la compréhension mutuelle, à dépasser les clivages et à cultiver une paix active, enracinée dans l’écoute et la reconnaissance de l’autre. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie sylviepreaut@gmail.com

English :

The Convent of Azillanet is organizing a day of Dialogue for Peace , focusing on interfaith exchanges and collective reflection on peace.

Objective: to create a meeting place for believers, non-believers, seekers of meaning and those involved in living together

