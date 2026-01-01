Dialoguer pour construire la Paix Salle de Justice de Paix Cluny

Dialoguer pour construire la Paix

Salle de Justice de Paix 1 rue Porte des Près Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10 16:30:00

Date(s) :

2026-01-10

La Charte des droits fondamentaux de l’UE proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000, comporte 54 articles répartis entre six valeurs individuelles et universelles constituant le socle de la construction européenne dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Outre la protection des droits civils et politiques, elle porte sur les droits sociaux des travailleurs, la protection des données, la bioéthique et le droit à une bonne administration.

Le Traité de Lisbonne signé le 1er décembre 2009 l’a rendue contraignante pour les États membres, à l’égal des traités. Toute personne concernée ou destinataire peut s’en prévaloir.

Le contexte actuel des tensions internationales nous invite à réfléchir positivement sur la paix et les moyens de sa construction.

En relisant ensemble la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne , le premier atelier participatif propose, de manière ludique et collective, de travailler sur les deux premières résolutions Dignité et Liberté à l’aide de vidéos, d’images, de textes éclairants. Deux autres ateliers suivront en mars et en mai 2026. Une présentation finale aura lieu en juin 2026. .

Salle de Justice de Paix 1 rue Porte des Près Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

