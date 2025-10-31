Dialogues avec le losange Quand l’op art rencontre l’art urbain contemporain CS 50490 Aix-en-Provence

Dialogues avec le losange Quand l’op art rencontre l’art urbain contemporain

Du 31/10/2025 au 15/02/2026 tous les jours de 10h30 à 17h30. CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

2025-10-31

À l’occasion des 100 ans du losange Renault, et en partenariat avec le Fonds Renault pour l’Art et la Culture, la Fondation Vasarely présente Dialogues avec le losange .

Signe fondateur de l’ alphabet plastique de Vasarely, identité graphique de Renault et signe intemporel de modernité, le losange devient dans cette exposition le point de convergence du dialogue entre Arthur Dorval, Sébastien Préschoux et Olivier Swiz, figures de la scène d’art urbain optique et cinétique.



Par l’abstraction géométrique et les effets perceptifs, ils prolongent l’héritage de Vasarely dans des formes résolument contemporaines. Ensemble, ils transforment la Fondation en laboratoire créatif. À cette occasion, pour la première fois, le bureau personnel de Victor Vasarely s’ouvre au public et devient atelier de création in situ.



Les trois artistes investissent également les salles de la Fondation, ainsi que les extérieurs en dialogue direct avec l’architecture et les œuvres du maître de l’art optico-cinétique.



Venez assister à cette rencontre exceptionnelle entre l’héritage de Vasarely et la créativité urbaine contemporaine. .

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark the 100th anniversary of the Renault rhombus, and in partnership with the Renault Fund for Art and Culture, the Vasarely Foundation presents Dialogues with the Rhombus .

German :

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Renault-Raute und in Partnerschaft mit dem Renault Fonds für Kunst und Kultur präsentiert die Fondation Vasarely Dialogues avec le rhombus (Dialoge mit der Raute).

Italiano :

In occasione del 100° anniversario del rombo Renault e in collaborazione con il Fondo Renault per l’Arte e la Cultura, la Fondazione Vasarely presenta Dialoghi con il rombo .

Espanol :

Con motivo del centenario del rombo Renault, y en colaboración con el Fondo Renault para el Arte y la Cultura, la Fundación Vasarely presenta Diálogos con el rombo .

