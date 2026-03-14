Dialogues de bêtes Médiathèque Le Polygone Avallon

Dialogues de bêtes

Médiathèque Le Polygone 2 Bis rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre du Festival Les Mots Dits organisé par le Département de l’Yonne, la médiathèque Le Polygone vous propose Dialogues de bêtes , une lecture théâtralisée de Patrick Mons et Jean-Marie Lecoq (Cie La lune et l’océan) autour de 3 dialogues extraits de l’œuvre de Colette. .

Médiathèque Le Polygone 2 Bis rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr

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English : Dialogues de bêtes

L’événement Dialogues de bêtes Avallon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay