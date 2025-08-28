« Dialogues de Verre », à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris
Au cœur de Paris, un « Dialogue » vivant qui transforme la forme en poésie.
Organisée par l’association GLASS ART & DESIGN Paris, avec la complicité de Jean- Baptiste Sibertin-Blanc, l’exposition « DIALOGUES de VERRE » présente autour des « LETTRES de verre », une sélection d’œuvres uniques d’une trentaine d’artistes internationaux illustrant de manière poétique les dialogues et les multiples savoir-faire qui font le quotidien des ateliers.
L’exposition a pour ambition d’illustrer toute forme de partage, entre deux savoir- faire, entre deux matériaux, entre deux créateurs, entre le maitre et l’apprenti, comme autant d’échanges qui enrichissent de manière magistrale l’œuvre finale.
L’exposition met en lumière des créateurs engagés dans diverses formes de dialogues autour des relations étroites entre le langage de la matière et les approches techniques de verriers d’exceptions.
Certains sont en recherche de collaborations pour explorer de nouvelles techniques et échanger leurs savoir-faire, d’autres en couple, unis par leur quotidien, leur atelier et leur inspiration commune, créent un langage artistique partagé.
Du jeudi 28 août 2025 au lundi 08 septembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Orangerie du Jardin du Luxembourg 19, bis rue de Vaugirard 75006 Accès Porte FérouParis
https://www.glassartanddesignparis.com +33769149945 glassartanddesignparis@free.fr https://www.glassartanddesignparis.facebook https://www.glassartanddesignparis.facebook