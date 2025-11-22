“Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard Maison Aliénor Belin-Béliet
“Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard Maison Aliénor Belin-Béliet samedi 22 novembre 2025.
“Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Les Dialogues & Rencontres de L’INTER’VAL
15h30 Dialogues et Rencontres sur le thème Le Hasard (en partenariat avec L’Ère Philo)
Maison Aliénor, en face de l’église de Belin
Informations linterval@valdeleyre.fr 06 22 92 79 93 .
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
English : “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard
German : “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard
Italiano :
Espanol : “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard
L’événement “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Le Hasard Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre