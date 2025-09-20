Dialoguons ensemble – Visite guidée de la Banque de France de Vincennes et présentations de ses missions Banque de France de Vincennes Vincennes

Dialoguons ensemble – Visite guidée de la Banque de France de Vincennes et présentations de ses missions Banque de France de Vincennes Vincennes samedi 20 septembre 2025.

Dialoguons ensemble – Visite guidée de la Banque de France de Vincennes et présentations de ses missions Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 Banque de France de Vincennes Val-de-Marne

Matin : 09h30 puis 11h00

après midi : 13h30 puis 15h00

 4 vagues de 60 personnes = 240 personnes attendues sur la journée

 Inscription préalable et présentation d’une pièce d’identité pour la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Institution indépendante, la Banque de France est la Banque des banques.

Mais quel est son rôle dans notre éco système?

https://www.youtube.com/watch?v=N_z1nhTETuk

Banque de France de Vincennes 19 rue de Montreuil 94300 Vincennes Vincennes 94300 République Val-de-Marne Île-de-France 01 45 13 51 50 [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Banque de France », « cache_age »: 86400, « description »: « Depuis plus de deux siu00e8cles, la Banque de France existe et protu00e8ge notre monnaie envers et contre tout. Mais comment y parvient-elle ? Retour sur les principales missions d’une institution essentielle pour la croissance et l’emploi en Europe.nn1/ Pru00e9server la confiance dans la monnaie en contribuant u00e0 la formulation de la stratu00e9gie de politique monu00e9taire europu00e9enne et u00e0 la pru00e9paration des du00e9cisions.n n2/ Assurer la stabilitu00e9 financiu00e8re en contru00f4lant l’activitu00e9 des banques et des assurances. Son action de surveillance permet de garantir le financement de l’u00e9conomie et la protection des u00e9pargnants.nn3/ Fournir des services u00e0 l’u00e9conomie en accompagnant les dirigeants d’entreprise avec des outils d’analyses pour les aider dans leur gestion et dans leur dialogue avec les banques, en facilitant l’accu00e8s du public aux services bancaires, et en trouvant des solutions pour les personnes en situation de surendettement. La Banque de France contribue u00e9galement u00e0 l’u00e9ducation u00e9conomique et financiu00e8re de tous.nn————————-nnud83dudd39 Quel est le ru00f4le de l’ACPR ?nhttps://www.youtube.com/watch?v=XBcI2X2ZVZcnnud83dudd39 Du00e9couvrez les missions de la Banque de Francenhttps://www.youtube.com/watch?v=IRkz3iHwEiAnnud83dudd39 Les idu00e9es reu00e7ues sur la Banque de Francenhttps://www.youtube.com/watch?v=4trO8L_ckj0nhttps://www.youtube.com/watch?v=x-YMBmFM9GQnn————————-nnBienvenue sur notre chau00eene YouTube officielle !nnEn un clic, suivez toute lu2019actualitu00e9 de la Banque de France sur YouTube. Confu00e9rences, interviews, offres d’emplois, publications u00e9conomiques et financiu00e8res ou encore vidu00e9os pu00e9dagogiques pour comprendre l’u00e9conomie, nous vous proposons de plonger dans le quotidien de cette institution bicentenaire et de vous faire du00e9couvrir ses nombreux mu00e9tiers et missions.nnComment fonctionne une Banque Centrale ? Quu2019est-ce que la politique monu00e9taire ? Quelles sont les pru00e9visions de croissance pour la France ? Comment les billets sont-ils fabriquu00e9s et mis en circulation ? Quels accompagnements la Banque de France propose-t-elle aux particuliers ? aux entreprises ? Retrouvez nos derniu00e8res vidu00e9os en vous abonnant u00e0 notre chau00eene YouTube :nnud83dudc49 https://www.youtube.com/user/banquedefrance?sub_confirmation=1nnLa Banque de France est une institution indu00e9pendante chargu00e9e de 3 missions essentielles : nud83dudc49 La stratu00e9gie monu00e9taire : contribuer u00e0 du00e9finir la politique monu00e9taire de la zone euro et la mettre en u0153uvre en France.nud83dudc49 La stabilitu00e9 financiu00e8re : contru00f4ler les banques et assurances, veiller u00e0 la mau00eetrise des risques et assurer le bon fonctionnement et la su00e9curitu00e9 des paiements.nud83dudc49 Les services u00e0 l’u00e9conomie et u00e0 la sociu00e9tu00e9 : proposer de nombreux services u00e0 l’u00e9conomie, aux particuliers et aux entreprises. nnElle est membre de lu2019Eurosystu00e8me, organe europu00e9en qui regroupe la Banque centrale europu00e9enne et les banques centrales nationales des pays ayant adoptu00e9 lu2019euro pour monnaie.nnRetrouvez-nous u00e9galement sur nos ru00e9seaux sociaux : nud83dudc24 Twitter : https://twitter.com/banquedefrancen ud83dudcf1 Facebook : https://www.facebook.com/BanquedeFrancenud83dudcbc LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/banque-de-france/nud83dudcf8 Instagram : https://www.instagram.com/banquedefrance/ », « type »: « video », « title »: « Quelles sont nos missions ? | Banque de France », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/N_z1nhTETuk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=N_z1nhTETuk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiL5cr7kZyfhQmfspVPCdOQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=N_z1nhTETuk »}] Institution indépendante, la Banque de France est la Banque des banques. Mais quel son rôle dans notre éco-système ?

Visite commentée

internet – banque de france