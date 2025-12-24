Diamant brut

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

Séance organisée par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche et le Jardin des Sciences de l’université de Strasbourg dans le cadre du festival de vulgarisation scientifique Alsasciences dans la vallée, sur le thème Adolescence et Ecrans .

La projection du film ‘DIAMANT BRUT sera suivie d’un DEBAT. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Diamant brut Rothau a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche