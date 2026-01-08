Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec
Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec vendredi 6 février 2026.
Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Diaminé Musique italienne
Vendredi 6 février • ⏰ 20h30
Une soirée aux accents d’Italie chansons populaires, mélodies chaleureuses et ambiance conviviale, entre émotion et énergie. Un voyage musical à partager, à écouter et à savourer ✨
Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)
Participation solidaire
La Croisée Lopérec
Venez passer la soirée avec nous, entre musique, gourmandise et bonne humeur .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec.
L’événement Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-01-08 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ