Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Diaminé Musique italienne

Vendredi 6 février • ⏰ 20h30

Une soirée aux accents d’Italie chansons populaires, mélodies chaleureuses et ambiance conviviale, entre émotion et énergie. Un voyage musical à partager, à écouter et à savourer ✨

Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)

Participation solidaire

La Croisée Lopérec

Venez passer la soirée avec nous, entre musique, gourmandise et bonne humeur .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec.

L’événement Diàminé en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-01-08 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ