Diamond Dogs

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Diamond Dogs est un projet de création musicale porté par un jeune trio de blues français en quête de racines, d’authenticité et de transmission. Plutôt qu’une simple appropriation de style, les artistes modernisent un héritage né de la douleur, de la résistance et de la mémoire collective en lien direct avec le territoire, ses habitants et ses voix oubliées.Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

Diamond Dogs is a musical creation project by a young French blues trio in search of roots, authenticity and transmission. Rather than simply appropriating a style, the artists modernize a heritage born of pain, resistance and collective memory, with a direct link to the land, its people and its forgotten voices.

L’événement Diamond Dogs Nilvange a été mis à jour le 2025-11-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME