DIANA KRALL – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

DIANA KRALL – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix vendredi 10 octobre 2025.

DIANA KRALL Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRESENTE : DIANA KRALLL’art unique de Diana Krall transcende tous les styles musicaux et a fait d’elle l’une des artistes les plus reconnaissables de notre époque. Comme l’a récemment souligné le New York Times, elle possède une voix à la fois fraîche et sulfureuse, maniée avec une sophistication rythmique . Elle est la seule chanteuse de jazz dont huit albums se sont hissés en tête du classement Billboard Jazz Albums. À ce jour, ses albums ont été récompensés par deux Grammy® Awards, dix Juno® Awards et neuf disques d’or, trois disques de platine et sept albums multi – platine.Ses tournées dans le monde entier sont des succès : deux Olympia complets en juin dernier, concerts à guichets fermés, plus grands festivals de jazz et salles de concert d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Australie.Retrouvez Diana Krall le 10 octobre à Roubaix et le 12 octobre à Lyon

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59