Diane la déesse insoumise Musée départemental Arles antique Arles

Diane la déesse insoumise

Jeudi 26 février 2026 de 14h30 à 16h. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Diane, fille de Jupiter et sœur jumelle du bel Apollon, est une déesse fière et libre.

Résolument indépendante, déesse de la chasse et des animaux sauvages, elle protège les enfants et guide tous ceux qui se sont égarés. Mais gare à ne pas la fâcher car sa flèche aussi vive et précise que la foudre de Jupiter frappe sans prévenir !…

Visite enrichie d’un livret jeux pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Diana, daughter of Jupiter and twin sister of the handsome Apollo, is a proud and free goddess.

L’événement Diane la déesse insoumise Arles a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme d’Arles