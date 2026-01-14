Diane Prost La folle et inconvenante histoire des femmes Le Carré 9 Redon

Diane Prost La folle et inconvenante histoire des femmes

Le Carré 9 9, rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

Et si les grandes oubliées de l’Histoire prenaient enfin la parole ?

Dans ce seul-en-scène à la fois comique, engagé et résolument décalé, Diane Prost incarne une jeune femme qui découvre un vieux livre d’histoire transmis par sa grand-mère… et décide de donner voix aux femmes des siècles passés.

De la Préhistoire à nos jours, elle fait surgir une galerie de personnages féminins réels ou fictifs, hétéros ou homos qui se répondent, se heurtent, se soutiennent… et racontent leur version de l’Histoire.

Un spectacle salutaire et drôle, entre récit personnel, théâtre historique et satire grinçante, qui interroge notre mémoire collective avec panache. .

