DIANE SEGARD – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

DIANE SEGARD Début : 2026-01-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi… En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. Même si eux aussi flippent à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même. Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène. Avec?le soutien du Fonds SACD Humour LA PRESSE EN PARLE: LE MONDE : On a tous quelque chose en nous de Diane Segard Cette comédienne est parvenue à créer une sorte de nanoplanète peuplée en majorité de femmes, fantasques et névrosées, dont les tribulations sont guettées, chaque jour, par 1.2 millions d’abonnés

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13