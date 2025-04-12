MICHEL JONASZ – ZENITH DE CAEN Caen

MICHEL JONASZ Début : 2025-12-07 à 18:00. Tarif : – euros.

MICHEL JONASZ / SOUL TOURAprès l’immense succès des spectacles « Réunis vers l’Uni », « Groove », et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.Sur scène Michel Jonasz sera accompagné de Manu Katché à la batterie , Jean-Yves d’Angelo au claviers, Jérôme Regard à la basse , Jim Grandcamp à la guitare , Michel Gaucher , Eric Mula et Pierre d’Angelo aux cuivres et de 2 choristes Eric Filet & Jean-Marc Reyno .Pour des reprises et quelques surprises !Michel Jonasz, nouvel album « SOUL » le 4 octobre 2024 et nouvelle tournée dès le 1er mars 2025 dans toute la France et en Belgique .

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14