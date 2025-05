Diaoulkid Pontivy – Pontivy, 17 mai 2025 10:30, Pontivy.

Morbihan

Diaoulkid Pontivy Place Aristide Briand Pontivy Morbihan

Début : 2025-05-17 10:30:00

fin : 2025-05-17 12:30:00

2025-05-17

Duathlon enfants avec 3 courses pour les enfants de 2016 à 2018, de 2014 à 2015, et de 2013 à 2014.

Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. .

Place Aristide Briand

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 25 27 47 17

