Diapoké L’Évadée Chalon-sur-Saône

Diapoké

L’Évadée 11, Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Diapoké est la contraction de Diaporama et Karaoké . Il s’agit pour un photographe de chanter en public en accompagnement de la projection d’un diaporama issu de son travail photographique personnel ou familial. C’est la rencontre entre narration photographique et petits chefs-d’œuvre textuels que sont parfois les chansons populaires.

Les Diapokeurs David Philippon, Estelle Rebourt-Ogura, Sébastien Fanger, Jean-François Rive. .

