Diaporama astronomie En route pour le cosmos Salle des fêtes Saint-Sylvestre

Diaporama astronomie En route pour le cosmos Salle des fêtes Saint-Sylvestre vendredi 24 octobre 2025.

Diaporama astronomie En route pour le cosmos

Salle des fêtes Chez Chandeau Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Depuis la nuit des temps, l’humanité lève les yeux vers le ciel, fascinée par l’immensité de l’univers. Que sont ces points lumineux qui scintillent dans l’obscurité ? Qu’y a-t-il au-delà de notre planète bleue ? L’astronomie, science des astres et des mystères célestes, nous invite à explorer le cosmos et à rêver d’autres mondes. Dans ce diaporama, embarquez pour un voyage interstellaire à travers les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les galaxies, les trous noirs et les grandes découvertes qui ont changé notre regard sur l’univers. Prêts à décoller ? .

Salle des fêtes Chez Chandeau Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pa-coste@orange.fr

English : Diaporama astronomie En route pour le cosmos

German : Diaporama astronomie En route pour le cosmos

Italiano :

Espanol : Diaporama astronomie En route pour le cosmos

L’événement Diaporama astronomie En route pour le cosmos Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Monts du Limousin