UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lupiac

Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux », Salle des fêtes, Lupiac

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Lupiac

Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux », Salle des fêtes, Lupiac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place d'Artagnan 32290 Lupiac
Ville
32290 Lupiac
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux » Samedi 19 septembre, 18h00 Salle des fêtes Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’évolution des châteaux et des hameaux de Lupiac à travers un diaporama commenté proposé par le club « Au fil du Temps ».
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la présentation.

Salle des fêtes Place d’Artagnan 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie
Diaporama commenté sur l’évolution des châteaux et hameaux de Lupiac par Le club « Au fil du Temps »

©MairieLupiac

À voir aussi à Lupiac (Gers)