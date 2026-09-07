Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux », Salle des fêtes, Lupiac

Informations pratiques

Diaporama commenté « Lupiac : ses châteaux et ses hameaux » Samedi 19 septembre, 18h00 Salle des fêtes Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’évolution des châteaux et des hameaux de Lupiac à travers un diaporama commenté proposé par le club « Au fil du Temps ».

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la présentation.

Salle des fêtes Place d’Artagnan 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie

Diaporama commenté sur l’évolution des châteaux et hameaux de Lupiac par Le club « Au fil du Temps »

©MairieLupiac