Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine Place du Reviron Châtillon-en-Diois
samedi 19 septembre 2026 · Place du Reviron · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine
Place du Reviron Mairie Salle du Conseil Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En matinée : Diaporama de cartes postales du patrimoine de Châtillon, anciennes et modernes
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Place du Reviron Mairie Salle du Conseil Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@mairie-chatillonendiois.fr
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English : Slideshow of heritage postcards from Châtillon – Heritage Days
In the morning: A slideshow of postcards featuring Châtillon’s heritage, both old and new
L’événement Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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