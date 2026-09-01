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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine Place du Reviron Châtillon-en-Diois

samedi 19 septembre 2026 · Place du Reviron · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Reviron
Adresse
Mairie Salle du Conseil
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine

Place du Reviron Mairie Salle du Conseil Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

En matinée : Diaporama de cartes postales du patrimoine de Châtillon, anciennes et modernes
  .

Place du Reviron Mairie Salle du Conseil Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@mairie-chatillonendiois.fr

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English : Slideshow of heritage postcards from Châtillon – Heritage Days

In the morning: A slideshow of postcards featuring Châtillon’s heritage, both old and new

L’événement Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

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