Diaporama et balade crépusculaire animée, Vallée des moulins Fermanville Manche, Fermanville

Informations pratiques

Diaporama et balade crépusculaire animée Samedi 12 septembre, 20h30 Vallée des moulins Fermanville Manche Manche

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Balade crépusculaire animée après une présentation en salle.

A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris !

Vallée des moulins Fermanville Manche place marie Ravenel Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « jean-marc.joly@outlook.fr »}]

Balade crépusculaire animée après une présentation en salle. A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris ! Chauves-souris.