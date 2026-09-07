Diaporama et balade crépusculaire animée, Vallée des moulins Fermanville Manche, Fermanville
samedi 12 septembre 2026 · Vallée des moulins Fermanville Manche · Fermanville
Informations pratiques
Diaporama et balade crépusculaire animée Samedi 12 septembre, 20h30 Vallée des moulins Fermanville Manche Manche
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Balade crépusculaire animée après une présentation en salle.
A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris !
Vallée des moulins Fermanville Manche place marie Ravenel Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « jean-marc.joly@outlook.fr »}]
Balade crépusculaire animée après une présentation en salle. A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris ! Chauves-souris.