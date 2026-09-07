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Diaporama et balade crépusculaire animée, Vallée des moulins Fermanville Manche, Fermanville

samedi 12 septembre 2026 · Vallée des moulins Fermanville Manche · Fermanville

Diaporama et balade crépusculaire animée, Vallée des moulins Fermanville Manche, Fermanville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Vallée des moulins Fermanville Manche
Adresse
place marie Ravenel Fermanville
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif
Entrée libre sur inscription

Diaporama et balade crépusculaire animée Samedi 12 septembre, 20h30 Vallée des moulins Fermanville Manche Manche

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Balade crépusculaire animée après une présentation en salle.
A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris !

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Balade crépusculaire animée après une présentation en salle. A la frontière du jour et de la nuit, partez à la découverte de la faune nocturne et découvrez le monde fabuleux des chauves-souris ! Chauves-souris.