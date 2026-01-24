Diaporama photo Montmorillon
Diaporama photo
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Le club photo vidéo de Saulgé vous propose de voyager sans frais et sans bagages. Embarquez à la découverte des richesses de chez nous et d’ailleurs, sous la forme d’un diaporama réalisé à partir de photos des membres du club.
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
