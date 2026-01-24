Diaporama photo

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le club photo vidéo de Saulgé vous propose de voyager sans frais et sans bagages. Embarquez à la découverte des richesses de chez nous et d’ailleurs, sous la forme d’un diaporama réalisé à partir de photos des membres du club.

Gratuit .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diaporama photo

L’événement Diaporama photo Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne