Diaporama Sainte-Foy-La-Grande et le Pays Foyen d’hier et d’aujourd’hui Bibliothèque Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

Bibliothèque Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Gratuit
Diaporama Sainte-Foy-La-Grande et le Pays Foyen d’hier et d’aujourd’hui présenté par Monsieur Alain MOREL des Amis de Sainte-Foy et sa Région.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Sur réservation au 05 57 46 29 70. .
