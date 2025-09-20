Diaporama Sainte-Foy-La-Grande et le Pays Foyen d’hier et d’aujourd’hui Bibliothèque Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

samedi 20 septembre 2025.

Bibliothèque Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Diaporama Sainte-Foy-La-Grande et le Pays Foyen d’hier et d’aujourd’hui présenté par Monsieur Alain MOREL des Amis de Sainte-Foy et sa Région.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Sur réservation au 05 57 46 29 70.   .

