DIAPORAMA VOYAGES DÉCOUVERTES Maison pour tous Jean Moulin Le Mans

Maison pour tous Jean Moulin 23, rue Robert-Collet Le Mans Sarthe

Diaporamas Voyages Découvertes

En 1998, Réné Gaignon, un habitant des quartiers sud du Mans, ayant la passion du voyage et de la photo, eu l’idée de faire partager ses récits de voyages avec les habitants de son quartier puis de la ville. Depuis l’opération voyages & découvertes continue à la Maison pour Tous Jean-Moulin proposée par des bénévoles passionnés par les voyages, la photographie et la vidéo.

Tous les jours à 14h30 + 1 séance à 17h le mardi 25 novembre.

Au programme:

-Lundi 24 nov. 14h30: Couleurs d’Occitanie

-Mardi 25 nov. 14h30: New York (Manhattan) suivi de Venise et son carnaval

puis à 17h: Les îles Canaries Au cœur du cap vert

-Mercredi 26 nov. 14h30: Si l’Italie m’était contée !

-Jeudi 27 nov. 14h30: Le Maroc

-Vendredi 28 nov. 14h30: Il était une fois au cœur de la nature !

+ Exposition photo du 3 au 28 novembre .

