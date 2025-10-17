Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or Centre Social Confluence Redon

Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or Centre Social Confluence Redon vendredi 17 octobre 2025.

Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or

Centre Social Confluence 5 Rue Guy Pabo Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Clin d’œil à Prosper qui a présenté ses diaporamas lors des soirées « Images et poésie » de la Bogue.

Il a su saisir des merveilles dans le cœur des pierres, dans les marais du Pays, dans la renaissance de la nature après le feu. L’artiste a tissé ces images avec de la musique et des textes poétiques. Son œil a su ouvrir notre propre regard et nous a transporter dans des voyages merveilleux.

Tous le mois d’octobre Exposition de photos de Prosper Divay.

Jauge limitée / Sur inscription au 02 99 71 44 67 / Au profit de Soutien Migrants

Org. Centre Social et socio-culturel Confluence .

Centre Social Confluence 5 Rue Guy Pabo Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

L’événement Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or Redon a été mis à jour le 2025-09-23 par OT PAYS DE REDON