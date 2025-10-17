Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or Centre Social Confluence Redon
Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or Centre Social Confluence Redon vendredi 17 octobre 2025.
Diaporamas poétiques hommage a Prosper Divay La Bogue d’Or
Centre Social Confluence 5 Rue Guy Pabo Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Clin d’œil à Prosper qui a présenté ses diaporamas lors des soirées « Images et poésie » de la Bogue.
Il a su saisir des merveilles dans le cœur des pierres, dans les marais du Pays, dans la renaissance de la nature après le feu. L’artiste a tissé ces images avec de la musique et des textes poétiques. Son œil a su ouvrir notre propre regard et nous a transporter dans des voyages merveilleux.
Tous le mois d’octobre Exposition de photos de Prosper Divay.
Jauge limitée / Sur inscription au 02 99 71 44 67 / Au profit de Soutien Migrants
Org. Centre Social et socio-culturel Confluence .
Centre Social Confluence 5 Rue Guy Pabo Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
