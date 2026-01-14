Un cabaret afro-futuriste avec Soa de Muse, Shei Tan et Mami Watta, gagnante de la saison 1 de Drag Race France All Stars, et des invité·es spécial·es !

Initiative artistique novatrice, Diaspora Pop fusionne l’afro futurisme, la célébration de l’excellence noire, et un format cabaret accueillant des artistes locaux. En explorant l’afro-futurisme, le projet métamorphose l’histoire à travers une perspective artistique, édifiant de nouvelles mythologies libératrices des stéréotypes oppressifs qui ont entravé les peuples racisés.

Artiste pluridisciplinaire (burlesque, théâtre et danse contemporaine), Soa de Muse s’est illustrée pour sa participation à Drag Race France (S01), Drag Race Global All Stars (S01) et le lancement du Cabaret La Bouche aux côtés d’autres créatures incontournables de la scène queer parisienne.

Dans Diaspora Pop, elle imagine un cabaret afro-futuriste queer et militant avec Shei Tan et Mami Watta. Les trois artistes se revendiquent comme les héritières de William Dorsey Swann, ancien esclave noir américain, militant pour les droits LGBTQIA+ et première personne à s’identifier comme drag queen au 19e siècle.

Leur performance se veut un acte de célébration et de résistance. Les moments de danses, de lip sync et show tout en énergie et en extravagance alternent avec des passages parlés, plus intimistes, où elles livrent leur fragilité, avec finesse et beauté. En célébrant l’excellence noire, Diaspora Pop remet en question les récits établis, s’efforçant d’amplifier et d’autonomiser les voix marginalisées.

Création mondiale du spectacle présenté pour la première fois !

Porté par Soa de Muse, Shei Tan et Mami Watta, ce cabaret afro-futuriste queer et militant invite à une puissante célébration de l’excellence noire !

Le samedi 21 février 2026

de 20h30 à 21h30

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

