D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, cet arrondissement de l’Est parisien compte une importante population juive : Français, Polonais, Turcs, ou encore Grecs vivent et travaillent ensemble, tissant les liens d’un monde cosmopolite.

Que reste-t-il aujourd’hui de leur présence, autrefois foisonnante ? Ce parcours propose de retracer leur vie à travers la mémoire des rues qui les ont connus et leur histoire avant et pendant la Shoah durant laquelle plusieurs rafles changeront à jamais le visage du quartier.

Informations Durée : 2h.

Ce parcours-ci n’est pas exclusivement dédié à l’histoire des Judéo-Espagnols dans ce quartier.

Lieu de rendez-vous indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone

Parcours de mémoire dans le 11ème arrondissement

Le dimanche 15 février 2026

de 11h00 à 13h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

