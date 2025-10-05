DICK ANNEGARN ARCHIPOL – LA MAMISELE Saubrigues

DICK ANNEGARN ARCHIPOL – LA MAMISELE Saubrigues samedi 13 décembre 2025.

DICK ANNEGARN ARCHIPOL Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Dick AnnegarnChansons Agricoles50 ans de poésie naturaliste. Des années 70 qui ont vu ses débuts, Dick Annegarn réinvente le meilleur : les musiques qui font l’amour pas la guerre, les mots-sésames, les frontières ouvertes aux esprits assortis. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Un concert qui se veut léger dans une actualité mondiale lourde.Les spectateurs sont invités à apporter plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. À la fin du spectacle poétique, ils ramèneront leurs verdures à leur domicile.1ère partie : ArchiPolChanson française sauce aigre-douce : tendre, mordante, décaléePlume et d’Or et Prix du Public – Trophée Brassens 2025Avec ses airs d’éternel adolescent et son costume en toile de Jouy, ArchiPol détonne un peu dans le macrocosme de la chanson française. On pourrait croire qu’il cherche à faire tapisserie, ce serait mal le connaître. Quelque part entre Alexis HK et Thomas Fersen, il dissèque le genre humain avec tendresse, mordant et dérision. Sous ses faux-airs de Peter Pan, ArchiPol s’est construit un solide parcours musical.Ouverture des portes : 19H30 – Plat du jour annoncé sur les réseaux sociauxConcert AssisTarif : Gratuit – 18 ans / Réduit et Tribu 17€ / Prévente 20€ / Sur place 23€CB acceptée

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40