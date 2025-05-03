DICK ANNEGARN – ARTPLEXE CANEBIERE Marseille

DICK ANNEGARN Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

BLUE LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : DICK ANNEGARNDICK ANNEGARN annonce déjà son retour sur scène à Marseille après le concert complet à ARTPLEXE CANEBIÈRE !50 ans de poésie naturaliste. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre ? « Sacré géranium », « Bébé éléphant », « Mireille », « Vélo va », « L’Orage », « Quelle belle vallée »… Dick Annegarn ne chante pas que « Bruxelles ». L’auteur-compositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone, il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est à la fois un souci et une joie.Guitariste émérite, le compositeur a été interprété par de nombreuses célébrités contemporaines : -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire.Les spectateurs sont invités à apporter des plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. À la fin du spectacle poétique, ils ramèneront leurs végétaux à leur domicile, prêtant ainsi main forte à l’installation. Le musicien a même fait fabriquer une guitare verte par un des meilleurs luthiers du pays, Thomas Fejoz. Harmonica, percussions et quelques chants a cappella illustrent la variété et la diversité de son art.La musique, c’est le vent entre les arbres. Soigner la nature dont nous sommes les enfants et qui est notre enfant. Chanter.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARTPLEXE CANEBIERE 125 LA CANEBIERE 13001 Marseille 13