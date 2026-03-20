Dick Annegarn Chansons agricoles Nesle

Dick Annegarn Chansons agricoles

8 boulevard de l’avenir Nesle Somme

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles . L’auteurcompositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.

Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire.

Les spectateurs sont invités à apporter plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. À la fin du spectacle poétique ils ramèneront leurs verdures à leurs domicile. Prêter ainsi main forte à l’installation. Le musicien a été jusqu’à se faire fabriquer une guitare verte par un des meilleurs luthier du pays Thomas Fejoz. Harmonica, percussions et quelques chants à cappella pour illustrer la variété et la diversité de son art.

La musique, c’est le vent entre les arbres. Soigner la nature dont nous sommes les enfants et qui est notre enfant.

Chanter.

réservation via le lien ci dessous.

Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles . L’auteurcompositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.

Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire.

Les spectateurs sont invités à apporter plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. À la fin du spectacle poétique ils ramèneront leurs verdures à leurs domicile. Prêter ainsi main forte à l’installation. Le musicien a été jusqu’à se faire fabriquer une guitare verte par un des meilleurs luthier du pays Thomas Fejoz. Harmonica, percussions et quelques chants à cappella pour illustrer la variété et la diversité de son art.

La musique, c’est le vent entre les arbres. Soigner la nature dont nous sommes les enfants et qui est notre enfant.

Chanter.

réservation via le lien ci dessous. .

8 boulevard de l’avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25 billetterie.nouvellescene@estdelasomme.fr

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English :

Vélo va , L?Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn doesn’t just sing Bruxelles . The singer-songwriter has long lived on a farm at the foot of the Pyrenees. As a Dutch and French-speaking agronomy student, he has brought simple, moving songs to life. Nature is both a concern and a joy.

A gifted guitarist, the composer’s songs have been performed by many of today’s top names: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon and their children. The aim is to perpetuate this poetic and popular heritage.

Spectators are invited to bring plants, shrubs or flowers to decorate the stage. At the end of the poetic show, they can take their greenery home with them. Lend a hand with the installation. The musician went so far as to have a green guitar made by one of the country?s finest luthiers, Thomas Fejoz. Harmonica, percussion and a few a cappella songs to illustrate the variety and diversity of his art.

Music is the wind between the trees. Caring for nature, whose children we are and who is our child.

Singing.

to book, click on the link below.

L’événement Dick Annegarn Chansons agricoles Nesle a été mis à jour le 2026-03-18 par OT HAUTE SOMME PERONNE