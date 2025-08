Dick Annegarn en concert Salle Paul Fort Nantes

Dick Annegarn en concert Salle Paul Fort Nantes vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 30 € Adulte

Sacré géranium, Bébé éléphant, Mireille, Vélo va, L’Orage, Quelle Belle Vallée… Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles. L’auteur-compositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone, il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.Concert produit et billetterie gérée par O’Spectacles (hors abonnement La Bouche d’Air)

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000