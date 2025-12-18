Dick ANNEGARN + Mike Noegraf

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Dick ANNEGARN + Mike Noegraf

50 ans de poésie naturaliste. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles .

Dick ANNEGARN + Mike Noegraf

50 ans de poésie naturaliste. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles . L’auteur-compositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.

Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dick ANNEGARN + Mike Noegraf

50 years of naturalist poetry. Who in France has written so many songs to honor the earth? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn doesn’t just sing Bruxelles .

L’événement Dick ANNEGARN + Mike Noegraf Tours a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT 37