Dick ANNEGARN + Mike Noegraf Tours

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
2026-02-14
50 ans de poésie naturaliste. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn ne chante pas que Bruxelles . L’auteur-compositeur-interprète vit depuis longtemps dans une ferme au pied des Pyrénées. Étudiant en agronomie néerlandais et francophone il a fait fleurir dans les consciences des chansons à chanter simples et émouvantes. La nature est un souci et une joie.
Guitariste émérite, le compositeur à été interprété par nombreux célébrités contemporaines: -M-, Calogéro, Raphaël, Nolwenn Leroy, Bashung, Souchon, Arno, Bénabar, Dany Boon et leurs enfants. Faire ainsi perdurer ce patrimoine poétique et populaire. 20 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
50 years of naturalist poetry. Who in France has written so many songs to honor the earth? Sacré géranium , Bébé éléphant , Mireille , Vélo va , L’Orage , Quelle Belle Vallée Dick Annegarn doesn’t just sing Bruxelles .
