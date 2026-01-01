DICKTÉE DU DIMANCHE L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane

DICKTÉE DU DIMANCHE

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dicktée du dimanche avec Cathy PUYSSEGUR.

Et si enfin on s’amusait en faisant une dicktée ?

Venez vous frotter aux bizarreries de la langue française, vous amuser à ses périls. Dans une ambiance bon enfant, un seul but passer un bon moment.

Ce RV sera répété tous les 4e dimanches du mois.

Un autre RV est régulier tous les jeudis à 17h00: Jeudi Jour de Jeux. Ouvert à tous.

Normal. Le Café du Verbe réunit les gens qui aiment la grammaire, l’orthographe, les jeux de mots, les jeux littéraires et autres. .

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday Dicktee with Cathy PUYSSEGUR.

L’événement DICKTÉE DU DIMANCHE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE