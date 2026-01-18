Dictada Occitana Saint-Affrique
Dictada Occitana Saint-Affrique dimanche 25 janvier 2026.
Dictada Occitana
rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Un moment ludique, une langue vivante, un défi amusant rejoignez la dictée occitane de CAP L’OC !
Dictée Occitane Animations et Jeux .
rue frangi et ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A playful moment, a living language, a fun challenge: join the CAP L?OC Occitan dictation!
L’événement Dictada Occitana Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)