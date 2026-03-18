Dictée 100 fautes Médiathèques Chalosse Tursan Geaune

Dictée 100 fautes

Médiathèques Chalosse Tursan 1 Route de la Chalosse Geaune Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour fêter à la fois le Printemps des poètes et la Semaine de la langue française, vos médiathèques de Hagetmau, Saint-Sever et Geaune proposent une grande dictée collective. Venez sans faute dans une de vos médiathèques.

Adultes et ados dès 14 ans sur inscription.

Pour fêter à la fois le Printemps des poètes et la Semaine de la langue française, vos médiathèques de Hagetmau, Saint-Sever et Geaune proposent une grande dictée collective. Venez sans faute dans une de vos médiathèques.

Adultes et ados dès 14 ans sur inscription .

Médiathèques Chalosse Tursan 1 Route de la Chalosse Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

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English : Dictée 100 fautes

To celebrate both Printemps des poètes and Semaine de la langue française, your media libraries in Hagetmau, Saint-Sever and Geaune are offering a collective dictation. Come without fail to one of your media libraries.

Adults and teenagers aged 14 and over registration required.

L’événement Dictée 100 fautes Geaune a été mis à jour le 2026-03-15 par Landes Chalosse