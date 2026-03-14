Dictée 100 fautes Médiathèques Chalosse Tursan Saint-Sever
Dictée 100 fautes Médiathèques Chalosse Tursan Saint-Sever samedi 21 mars 2026.
Dictée 100 fautes
Médiathèques Chalosse Tursan 15 Avenue de l Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Pour fêter à la fois le Printemps des poètes et la Semaine de la langue française, vos médiathèques de Hagetmau, Saint-Sever et Geaune proposent une grande dictée collective. Venez sans faute dans une de vos médiathèques.
Adultes et ados dès 14 ans sur inscription.
Pour fêter à la fois le Printemps des poètes et la Semaine de la langue française, vos médiathèques de Hagetmau, Saint-Sever et Geaune proposent une grande dictée collective. Venez sans faute dans une de vos médiathèques.
Adultes et ados dès 14 ans sur inscription .
Médiathèques Chalosse Tursan 15 Avenue de l Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
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English : Dictée 100 fautes
To celebrate both Printemps des poètes and Semaine de la langue française, your media libraries in Hagetmau, Saint-Sever and Geaune are offering a collective dictation. Come without fail to one of your media libraries.
Adults and teenagers aged 14 and over registration required.
L’événement Dictée 100 fautes Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-12 par Landes Chalosse