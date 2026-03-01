Dictée 2026 Wasselonne

Dictée 2026

A partir de 10 ans avec 3 catégories CM1 et CM2, collégiens (6e 3e), adultes.

Samedi 14 mars 2026 à 10 heures, Ecole Paul Fort à Wasselonne (accueil à partir de 9h30)

Inscriptions en ligne avant le 10 mars 2026 sur www.alliance-wasselonne.org à la rubrique Découvrir/La dictée.

Participation gratuite, et ouvert aux personnes dont le français est la langue natale ou non.

Des prix récompenseront les meilleurs résultats.

Organisé par l’Alliance Française et le Rotary Kronthal Wasselonne Marlenheim. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est contact@alliance-wasselonne.org

