Dictée à Baladou

Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

8 ème édition de la Dictée de Pivot

8 ème édition de la Dictée de Pivot. Un texte plus court est prévu pour les plus jeunes. Une collation

est proposée

A partir de 10 ans .

Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 73 00 11 72

English :

8th edition of the Dictée de Pivot

L’événement Dictée à Baladou Baladou a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Dordogne