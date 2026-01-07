Dictée à la bougie Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Dictée à la bougie

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

une soirée trépidante pour tester son orthographe à la lueur des (fausses) bougies. .

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dictée à la bougie Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-01-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)